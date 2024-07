Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν όταν εκτροχιάστηκε επιβατικό τρένο στην Ινδία, στο βόρειο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, όπως μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα.

Οι πληροφορίες για τους νεκρούς και τους τραυματίες παραμένουν συγκεχυμένες καθώς νέα στοιχεία για την κατάσταση. Το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV μετέδωσε αρχικώς ότι τουλάχιστον ένας επιβάτης έχει χάσει τη ζωή του. Aργότερα η Hindustan Times έκανε λόγο για δύο νεκρούς και 25 τραυματίες. Η RT India στη συνέχεια ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε πέντε.

Εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση δείχνουν δέκα βαγόνια του Chandigarh-Dibrugarh Express, που συνδέει τα βόρεια κρατίδια της Ινδίας με το ανατολικό κρατίδιο Άσαμ, να έχουν ανατραπεί κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.

Κάποιοι επιβάτες φαίνονται να στέκονται σαστισμένοι απ’ έξω κρατώντας τις αποσκευές τους και προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη.

Uttar Pradesh: Some coaches of train number 15904 Chandigarh-Dibrugarh Express have overturned in Gonda. The accident took place near Pikaura, between Gonda and Jhilahi. A rescue team has been sent to the spot. More information is awaited pic.twitter.com/eGtbiXRduq

— IANS (@ians_india) July 18, 2024