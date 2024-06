Η Ινδία θα ξεκινήσει σήμερα έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης τρένων που στοίχισε τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης και που είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 50 να τραυματιστούν, μία ημέρα αφού υψηλόβαθμο στέλεχος των σιδηροδρόμων απέδωσε το δυστύχημα σε λάθος του μηχανοδηγού.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 15, όταν εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με επιβατικό τρένο που κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα του κρατιδίου, την Καλκούτα, από το βορειοανατολικό κρατίδιο Τριπούρα.

Η έρευνα του ανώτατου αξιωματούχου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ινδία θα ξεκινήσει σήμερα, δήλωσε στο Reuters ο Χέταν Κουμάρ Σριβαστάβα, γενικός διευθυντής της σιδηροδρομικής εταιρίας στην περιοχή όπου συνέβη το δυστύχημα.

A railway collision in West Bengal, India, killed at least 15 & injured nearly 30 when a freight train disregarded signal & struck the stationary Kanchanjunga Express.

«Η έρευνα θα περιλαμβάνει αναφορές αυτοπτών μαρτύρων, εξονυχιστικό έλεγχο επίσημων εγγράφων και δηλώσεων από αξιωματούχους του σιδηροδρόμου αναφορικά με το σύστημα σήμανσης και άλλα υποχρεωτικά θέματα ασφαλείας», πρόσθεσε.

Χθες, ο ανώτατος σιδηροδρομικός αξιωματούχος της Ινδίας δήλωσε ότι ο οδηγός, που είναι μεταξύ των νεκρών, αγνόησε τη σήμανση, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο Kanchanjunga Express, που είχε σταματήσει σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή του Νταρζίλινγκ. Στο τρένο επέβαιναν 1.400 άνθρωποι, δήλωσε εκπρόσωπος των σιδηροδρόμων.

A freight train collided with a passenger express train in the Indian state of West Bengal.

According to media reports, at least five people have died and more than 20 have been injured as a result of the train collision.#India pic.twitter.com/oXIDVhfZMw

— Dragonfly (@DragonflyTimes) June 17, 2024