Δύο νεκροί και 35 τραυματίες είναι ο απολογισμός του σημερινού εκτροχιασμού επιβατικής αμαξοστοιχίας στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές στη βόρεια Ινδία, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο κρατικός οργανισμός σιδηροδρόμων (Indian Railways).

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Πανκάτζ Κουμάρ Σινγκ, εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ινδίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Two people dead after passenger train derails in northern India https://t.co/5VHX5jgXxn

— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) July 18, 2024