Εκτροχιασμός τρένου στην Πενσυλβάνια – Βαγόνια έπεσαν σε ποτάμι

Μια εμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε το πρωί του Σαββάτου στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Τα βαγόνια βγήκαν από τις ράγες και έπεσαν στις όχθες του ποταμού Lehigh, ενώ ορισμένα από αυτά κατέληξαν εν μέρει στο νερό.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι ο εκτροχιασμός αναφέρθηκε στις 7.14 π.μ. και ότι δεν είναι σαφές πόσα βαγόνια εμπλέκονται, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή διαρροή επικίνδυνων υλικών, σύμφωνα με το Associated Press.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Νορθάμπτον, Lamont McClure, δήλωσε επίσης ότι οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι «δεν υπάρχουν εκκενώσεις, τραυματισμοί και διαρροές», αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει και ότι «το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους πρώτους ανταποκριτές είναι να ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΑΚΡΙΑ».

The County of Northampton wants to make clear there is no currently no danger to the general public due to the derailment.

A train derailment in eastern Pennsylvania scattered cars on a riverbank and one in the water https://t.co/Q6XxhRIPAY

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Εκτιμούμε τη γρήγορη, επαγγελματική ανταπόκριση των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Τα πληρώματα και οι εργολάβοι μας βρίσκονται στο σημείο και αξιολογούν με τους πρώτους ανταποκριτές», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας της αμαξοστοιχίας.

A derailment involving three Norfolk Southern trains near Bethlehem, Pennsylvania spilled some diesel fuel & plastic pellets along the Lehigh River on Saturday morning

The Lehigh River contributes to a drinking water supply for 15 million people.

Officials say, «There are… pic.twitter.com/tWRNTj5W19

