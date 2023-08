Ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε σήμερα στο Νότιο Πακιστάν, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 50, όπως μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Geo.

Περίπου 10 βαγόνια του επιβατικού τρένου εκτροχιάστηκαν κοντά σε μία πόλη στη νότια επαρχία Σιντ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 275 χιλιομέτρων από τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Καράτσι. Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αριθμός των νεκρών ίσως είναι μεγαλύτερος.

Τα δυστυχήματα στο παλιό σιδηροδρομικό δίκτυο του Πακιστάν είναι συνηθισμένα, ενώ διαδοχικές κυβερνήσεις κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν προσπαθήσει να διασφαλίσουν τα απαραίτητα οικονομικά κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανάπτυξη των υποδομών εντός της παγκόσμιας εμπορικής και οικονομικής πρωτοβουλίας Μία Ζώνη Ένας Δρόμος που προωθεί το Πεκίνο.

