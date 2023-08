Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε την Πέμπτη έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κουίνς, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 13 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης.

Κανείς από τους τραυματισμούς δεν χαρακτηρίζεται σοβαρός, υπογραμμίζει η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης, σε ανάρτησή της στο Twitter.

FDNY members are responding to train derailment at 175th Street and 93rd Ave at the Hillside Yard in Queens. 7 injuries total, non life threatening

— FDNY (@FDNY) August 3, 2023