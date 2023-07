Στους 22 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 14 των αγνοούμενων από τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν για τρίτη ημέρα στην Νότια Κορέα και προκάλεσαν κατολισθήσεις και την υπερχείλιση φράγματος.

Έως περίπου τις 11:00 τοπική ώρα (περίπου 05:00 ώρα Ελλάδος), 1.567 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφαλείας και ο αριθμός τους μπορεί να αυξηθεί καθώς φράγμα στην επαρχία Τσουνγκτσεόνγκ υπερχείλισε.

Οι διασώστες αγωνίζονται για να φθάσουν περί τα 19 αυτοκίνητα που είναι εγκλωβισμένα μέσα σε μια υπόγεια σήραγγα μήκους 430 μέτρων στο Τσεονγκτζού της Βόρειας Τσουνγκτσεόνγκ, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός και εννέα διασώθηκαν από ένα λεωφορείο όταν η σήραγγα πλημμύρισε ταχύτατα ώστε δεν πρόλαβαν να διαφύγουν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

🌧🌊🇰🇷 -Lethal Rains Cause Seven Deaths in #SouthKorea.

Three days of torrential rain led to 1k+ people being evacuated, with 3 still missing Saturday.

Landslides, floods and collapsing structures forced #Seoul into declaring states of emergency in some regions. pic.twitter.com/ARtdwC8qpg

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) July 15, 2023