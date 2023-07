Ο «θόλος ζέστης» πλήττει από τις αρχές της εβδομάδας τις νοτιοδυτικές Πολιτείες, απειλώντας τη ζωή και την υγεία ηλικιωμένων, οικοδόμων, διανομέων και αστέγων. Στην Αριζόνα, μια από τις Πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο, η καθημερινότητα θυμίζει πλέον μαραθώνιο κόντρα στις αχτίδες του ήλιου.

Στο Φοίνιξ, την πρωτεύουσα, η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει σήμερα τους 43 βαθμούς, για 15η συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Ο καύσωνας είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν συναυλίες που επρόκειτο να δοθούν το Σαββατοκύριακο στην πόλη.

Αυτήν την εβδομάδα, κάτοικοι της Αριζόνας ανέβασαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες όπου διακρίνεται πίσσα να λιώνει στις στέγες τους ενώ σε ένα βίντεο κάποιοι τηγάνιζαν… αυγά στον ήλιο.

Οι ειδικοί έχουν σημάνει συναγερμό εδώ και πολλές ημέρες. Συνιστούν στους Αμερικανούς να αποφεύγουν τις δραστηριότητες στο ύπαιθρο και να πίνουν άφθονα υγρά γιατί η αφυδάτωση μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα σε τέτοιες συνθήκες.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το ρεκόρ θερμοκρασίας μπορεί να καταρριφθεί αυτήν την Κυριακή στο Λας Βέγκας της Νεβάδας. Στην Καλιφόρνια, στη διαβόητη «Κοιλάδα του Θανάτου», ένα από τα πιο καυτά μέρη του κόσμου, ο υδράργυρος μπορεί να ανέβει μέχρι και τους 54 βαθμούς Κελσίου.

Στο Τέξας, το Ελ Πάσο συνεχίζει να «γκρεμίζει» τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο: την Πέμπτη, για 27η συνεχόμενη ημέρα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37,7 βαθμούς Κελσίου.

Dangerous heat will be possible across the southern & western US next week. The Climate Prediction Center has #Houston under a Moderate risk of excessive heat. Portions of New Mexico, Arizona, and western Texas are under a High risk of excessive heat. #TXwx #HOUwx #GLSwx #BCSwx pic.twitter.com/ysISUmZhQZ

— NWS Houston (@NWSHouston) July 12, 2023