«Τα βρήκαν στα 3,6 εκατ. Άρης και Βαγιαδολίδ για τον Μόντσου»

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μια δυνατής μεταγραφής είναι ο Άρης, ο οποίος θέλει να ντύσει στα κιτρινόμαυρα τον Μόντσου Ροντρίγκες.

Μάλιστα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτησή του στο «Χ» κάνει λόγο για τελειωμένη υπόθεση, αφού οι Θεσσαλονικείς τα έχουν βρει με την ισπανική ομάδα για την αγορά του Ισπανού μέσου.

Με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο να αναφέρει χαρακτηριστικά πως οι «κίτρινοι» θα δαπανήσουν το ποσό των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ισπανό χαφ, ο οποίος θα αποτελέσει έτσι την μεταγραφή ρεκόρ στην ιστορία τους!

Μάλιστα, το γεγονός ότι απομένουν μόνο κάποιες τυπικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της υπόθεσης και η αποστολή συγκεκριμένων εγγράφων, όπως χαρακτηριστικά συμπληρώνει ο Ρομάνο, επιβεβαιώνεται και από πλευράς Άρη. Το συμβόλαιο του παίκτη θα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών, ενώ συνολικά η μεταγραφή με τα χρήματα που θα πάρει και ο παίκτης θα ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ.

Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνει και η ΠΑΕ Άρης, τονίζοντας ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Ο παίκτης αναμένεται τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και να υπογράψει με την νέα του ομάδα.

🇪🇸🇬🇷 Greek side Aris have agreed on €3.6m deal to sign Spanish midfielder Monchu from Valladolid.

Deal in place between clubs and player, final details being sorted as Monchu will be club record signing for Aris. pic.twitter.com/cf6QyXYCvC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2024