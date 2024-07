Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι κι έτσι κατέφτασε και η Team USA στη Λιλ, όπου θα διεξαχθεί η φάση των ομίλων του τουρνουά.

Μόλις κατέφτασε η ομάδα του Στιβ Κερ στη γαλλική πόλη γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που την υποδέχτηκαν και ειδικότερα μόλις ξεπρόβαλαν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Στεφ Κάρι, με τον Τζοέλ Εμπίντ να τα ακούει χοντρά από τους Γάλλους οπαδούς.

Συγκεκριμένα, μόλις έγινε αντιληπτός από τους Γάλλους οπαδούς βίωσε τεράστιες αποδοκιμασίες με τον κόσμο να εκφράζει ανοιχτά και με κραυγές τα παράπονά του. Συγκεκριμένα, ο κόσμος του φώναζε:

«Δώσε πίσω το διαβατήριό σου» και «Έπρεπε να παίξεις για τη Γαλλία», εξαιτίας της απόφασής του να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τις ΗΠΑ και όχι με την εθνική Γαλλίας μιας και είναι κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου από το 2022 με σκοπό να εκπροσωπήσει τους «τρικολόρ», που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των Γάλλων.

As Joel Embiid arrived in Paris with Team USA, he was met with heckles and jeers from French fans. Phrases like «Give back your passport» and «You should have played for France» were reportedly shouted at him. pic.twitter.com/gXTYNZw27j

— OpenCourt-Basketball (@OpenCourtFB) July 24, 2024