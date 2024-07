«Η Τζένοα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Άαρον Μάρτιν» (pic)

Πρόταση στην Τζένοα για την απόκτηση του Άαρον Μάρτιν έκανε ο Παναθηναϊκός, αλλά η ιταλική ομάδα απάντησε αρνητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο Βέλγιο.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στα social media ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, το «τριφύλλι» κατέθεσε πρόταση στην Τζένοα για την απόκτηση του 27χρονου Ισπανού μπακ, Άαρον Μάρτιν, ύψους 4 εκατ. ευρώ, αλλά η ιταλική ομάδα απάντησε αρνητικά.

O Άαρον Μάρτιν αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στην Τζένοα, όταν μετακόμισε στην ιταλική ομάδα από την Μάιντς ως ελεύθερος και πέρσι πραγματοποίησε 24 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, έχοντας μια ασίστ στο ενεργητικό του.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Θέλτα και Εσπανιόλ. Συνολικά στην καριέρα του ο Άαρον Μάρτιν έχει πραγματοποιήσει 270 συμμετοχές σε επίπεδο συλλόγων, με 7 γκολ και 13 ασίστ στο ενεργητικό του.

