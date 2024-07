Σάλος με «χρυσή» Ολυμπιονίκη ιππασίας που κακοποιούσε το άλογό της – Αποκλείστηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Χρυσή Ολυμπιονίκης της ιππασίας αποκλείστηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, μετά την δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο φαίνεται η ίδια να κακοποιεί το άλογό της, μαστιγώνοντάς το στα πόδια.

Ο λόγος για την Βρετανίδα αθλήτρια της ιππασίας, Σαρλότ Ντιζαρντέν, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου. Με αμέτρητες διακρίσεις, και έξι Ολυμπιακά μετάλλια (εκ των οποίων τα τρία χρυσά) η 39χρονη ιππέας ήταν το πιο λαμπρό μέλος της αποστολής της Μεγάλης Βρετανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 που ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή (26/07).

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο πριν από λίγες μέρες, δείχνει την Ντιζαρντέν να μαστιγώνει με μανία το άλογο της κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Πρόκειται για ένα βίντεο που τραβήχτηκε πριν από 4 χρόνια και στο οποίο απαθανατίζεται η ίδια να το μαστιγώνει στα πόδια περισσότερες από 24 φορές.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε για την κακοποίηση του αλόγου από την μεγάλη αθλήτρια της ιππασίας, η έξι φορές Ολυμπιονίκης Σαρλότ Ντιζαρντέν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τους αγώνες

Μετά την αποστολή του βίντεο στη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππικών Αθλημάτων την περασμένη Δευτέρα (22/07) που την δείχνει να κακομεταχειρίζεται ένα άλογο σε χώρο προπόνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τον σάλο που προκλήθηκε στο Διαδίκτυο, η έξι φορές Ολυμπιονίκης Σαρλότ Ντιζαρντέν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τους αγώνες.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση, η ίδια ανακοίνωσε ότι αποσύρεται οικειοθελώς από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ λίγη ώρφα αργότερα η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππασίας ανακοίνωσε την προσωρινή τιμωρία της για έξι μήνες, προς διερεύνηση του περιστατικού κακοποίησης του αλόγου της.

«Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππικού Αθλητισμού (FEI) διεξάγει έρευνα κι εγώ πήρα την απόφαση να αποσυρθώ από όλους τους αγώνες – συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού – όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία» αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της.

«Αυτό που συνέβη ήταν εντελώς εκτός του χαρακτήρα μου και δεν αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύω τα άλογά μου ή προπονώ τους μαθητές μου, ωστόσο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» αναφέρει η Ντιζαρντέν, ενώ ζητά συγνώμη από τη βρετανική ολυμπιακή αποστολή, τους φανς και τους σπόνσορες.

«Ντρέπομαι βαθύτατα και θα έπρεπε να είχα δώσει καλύτερο παράδειγμα εκείνη τη στιγμή. Λυπάμαι ειλικρινά για τις πράξεις μου και είμαι συντετριμμένη που απογοήτευσα όλους» γράφει ολοκληρώνοντας την απολογητική της ανάρτηση.

Η Σαρλότ Ντιζαρντέν χρειαζόταν ακόμη ένα μετάλλιο για να ξεπεράσει έναν άλλο θρύλο της ιππασίας την Λόρα Κένι, αλλά πλέον έχει άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσει καθώς λίγες ώρες μετά την προβολή του βίντεο φέρεται να έχει κατατεθεί η πρώτη μήνυση από ολλανδική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων.

Γενικότερα η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππασίας, αλλά και οι Εθνικές Ομοσπονδίες τα τελευταία χρόνια είναι πολύ αυστηρές σε τέτοιου είδους περιστατικά.

CAUTION- UPSETTING This is part of the video – you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO

— LUCINDA O’SULLIVAN (@LucindasIreland) July 24, 2024