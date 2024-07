Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το φιλικό με τη Μέχελεν

Ο Ολυμπιακός παίζει το δεύτερό του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, απέναντι στη βελγική Μέχελεν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα της αναμέτρησης.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Αποστολόπουλος, Ντόη, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Ζέλσον Μαρτίνς, Παπακανέλλος, Κωστούλας.

Χρόνο συμμετοχής θα πάρουν και οι Μπότης, Κοστίνια, Άμπι, Κουτσίδης, Μπακούλας, Τσικίνιο, Μασούρας, Μπιέλ.

Εκτός αγώνα είναι οι Ντάνι Γκαρθία, Στάμενιτς και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μέχελεν! / Our line-up for today’s match against KV Mechelen! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYKVM #PreSeason2024 pic.twitter.com/oboBkSY82E

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 20, 2024