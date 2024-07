Το δεκαήμερο «φωτιά» του Ολυμπιακού και μία μεγάλη ευκαιρία

Γνωστό έγινε πριν από δύο ημέρες το αναλυτικό πρόγραμμα για τη σεζόν 2024/25 της Euroleague και ανάμεσα στις ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και ο Ολυμπιακός έμαθε για που θα… ετοιμάσει βαλίτσες στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Οι Ερυθρόλευκοι μπαίνουν από νωρίς στα «βαθιά» αφού θα πρέπει να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη, για να αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε, στο remake του περσινού μικρού τελικού. Ακολουθούν δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, απέναντι στις Ζαλγκίρις και Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ και ακόμα δύο αποστολές, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να επιστρέφει στην Πόλη για να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές και στη συνέχεια να πηγαίνει στο Μόναχο.

Πέντε πρώτες αγωνιστικές που δεν ενθουσιάζουν αλλά ούτε και φοβίζουν. Ο Ολυμπιακός με δύο εντός έδρας παιχνίδια στα μέτρα του και τρία εκτός απέναντι σε ομάδες που θεωρητικά υπερέχει έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη νέα σεζόν. Η Euroleague βέβαια είναι μαραθώνιος και όπως αποδείχθηκε και πέρυσι αυτό που μετράει είναι η τελική ευθεία. Άλλωστε ο Ολυμπιακός έκανε ένα απίθανο σερί στις τελευταίες αγωνιστικές της regular season για να κατακτήσει εν τέλει την πέμπτη θέση.

Η θετική αρχή ωστόσο μπορεί να είναι σημαντική για τους Πειραιώτες γιατί μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές ακολουθεί ένα δεκαήμερο «φωτιά». Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ στην δεύτερη «διαβολοβδομάδα» μέσα σε δύο ημέρες τη Ρεάλ Μαδρίτης αρχικά (Τρίτη 29/10) και την Μπαρτσελόνα στη συνέχεια (Πέμπτη 31/10) πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (Παρασκευή 08/11) στο πρώτο ευρωπαϊκό «αιώνιο» ντέρμπι για τη νέα σεζόν.

Τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια σε δέκα ημέρες από τα οποία η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπορεί να βγει κερδισμένη και «καβάλα στο άλογο» ή με προβληματισμούς. Αν ο Ολυμπιακός βγει αλώβητος από αυτούς τους αγώνες τότε θα στείλει και προς όλες τις κατευθύνσεις ένα μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

