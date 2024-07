Πάτησε ξανά παρκέ ο Ντουράντ και έφερε ανακούφιση στην Team USA (pic)

O Kέβιν Ντουράντ παρέμενε στα… πιτς τις τελευταίες ημέρες, με τους ανθρώπους των ΗΠΑ να ευελπιστούν πως θα έμπαινε στις προπονήσεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι, κάτι που εν τέλει δεν συνέβη.

Ωστόσο, ο Στιβ Κερ και οι συνεργάτες του πήραν ένα αισιόδοξο μήνυμα από τον αστέρα των Φοίνιξ Σανς, αφού τον είδαν να πατά παρκέ και να προπονείται ατομικά.

Προφανώς και δεν είναι ακόμα έτοιμος, όμως όπως τονίζουν και οι Αμερικανοί είναι θετικό πρώτο βήμα ώστε να επιστρέψει σιγά-σιγά σε κανονικούς ρυθμούς και να βοηθήσει την ομάδα του, ξεπερνώντας τον τραυματισμό στη γάμπα.

Θυμίζουμε πως ο Στιβ Κερ έχει κάνει ήδη μία αλλαγή στη 12άδα του, αφού ο Καουάι Λέοναρντ αποχώρησε, με τον Ντέρικ Γουάιτ να παίρνει τη θέση του.

Team USA predictions that Kevin Durant would practice in Abu Dhabi fell through, but he’s on the court for early work tonight — a positive step as he tries to return from a calf injury for his fourth Olympics, ⁦@TheAthleticNBA⁩ pic.twitter.com/hdVvl15bes

— Joe Vardon (@joevardon) July 17, 2024