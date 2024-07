Ο 71χρονος επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Κολομβίας και ο γιος του συνελήφθησαν στο Μαϊάμι, κατηγορούμενοι ότι συνεπλάκησαν με φρουρούς ασφαλείας μετά τον τελικό του Κόπα Αμέρικα, όπου σημειώθηκαν χαοτικές σκηνές γύρω από το στάδιο, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα η αστυνομία του Μαϊάμι-Ντέιντ.

Ο τελικός της Κυριακής, τον οποίο η Κολομβία έχασε από την Αργεντινή, ξεκίνησε με καθυστέρηση άνω της μιας ώρας, αφού η αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό που άφησε εκατοντάδες φιλάθλους εγκλωβισμένους έξω από το Hard Rock Stadium της Φλόριντα. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν την ασφάλεια να παλεύει με οπαδούς που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τις πύλες.

Τόσο ο Ραμόν Χεσερούν, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, όσο και ο 43χρονος γιος του Ραμόν Τζαμίλ συνελήφθησαν μετά από διαπληκτισμό στο γήπεδο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με τις εκθέσεις σύλληψης της αστυνομίας του Μαϊάμι, η οποία απήγγειλε στους δύο άνδρες κατηγορίες για σωματική βλάβη. Ο Χεσερούν και ο γιος του κατηγορήθηκαν αφού συνεπλάκησαν με τους φρουρούς ασφαλείας σε μια σήραγγα όπου συγκεντρώνονταν τα μέσα ενημέρωσης μετά τον αγώνα, σύμφωνα με τις αναφορές της αστυνομίας.

❗🇨🇴⚔🇦🇷 – Ramón Jesurún, president of the Colombian Football Federation, has been arrested in the United States.

The controversies surrounding the final of the Copa América, United States 2024, persist, and Colombia remains in the spotlight, not just for its performance on the… pic.twitter.com/rshdSCGqfZ

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 15, 2024