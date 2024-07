Τι είπε ο πρόεδρος των Ράπτορς για τον Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι το πιο «καυτό» όνομα του καλοκαιριού, αφού θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη και έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.

Ο πρώην ερυθρόλευκος φόργουορντ έχει αποφασίσει να γυρίσει στο λιμάνι του, υπογράφοντας ένα «χρυσό» deal, όμως στην περίπτωση του τον πρώτο λόγο τον έχουν οι Τορόντο Ράπτορς, που έχουν τα δικαιώματα του στα χέρια τους και κυρίως έχει εγγυημένο συμβόλαιο στο ΝΒΑ για την επόμενη σεζόν.

Η υπόθεση Βεζένκοφ είναι πολύ πιθανό να τραβήξει αρκετά, οι Ράπτορς είναι σε ανοιχτή γραμμή με την πλευρά του παίκτη, ενώ και ο πρόεδρος του Τορόντο, Μασάι Ουτζίρι αξιολογεί την κατάσταση και προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση για την ομάδα του.

Ο πρόεδρος των Καναδών μίλησε για την περίπτωση του Βεζένκοφ από το Summer League του Λας Βέγκας, όπου και βρίσκεται και υπογράμμισε ότι όλα είναι ανοιχτά, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι σε συνεχείς επαφές.

«Ακόμα είμαστε σε συζητήσεις. Πέρασε δύσκολα στο ΝΒΑ πέρσι. Προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη και να δούμε τι θέλει ο ίδιος να κάνει. Θα παρθεί η σωστή απόφαση. Πιστεύω πως είναι τρομερός παίκτης, είχε δύσκολη σεζόν πέρσι, αυτά συμβαίνουν, τρομερός σουτέρ. Ό,τι και να γίνει, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Τον υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο και γνωρίζουμε που κατευθύνεται η ομάδα. Οπότε ελπίζω σύντομα».

Masai Ujiri on Summer League broadcast on Sasha Vezenkov situation: «We’re still having that conversation. He had a tough time in the NBA last year. We are trying to figure it out, and what he wants to do. The right decision will be made….»

