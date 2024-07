Συγκινημένος Χάμες μετά την πρόκριση: «Είμαι στην εθνική 13 χρόνια και θέλω να πάρω το Κόπα Αμέρικα» (vid)

Η «αλύγιστη» Κολομβία των 10 παικτών νίκησε την Ουρουγουάη με 1-0 στον ημιτελικό του Κόπα Αμέρικα, με τους «καφετέρος» να προκρίνονται στον τελικό για πρώτη φορά μετά το 20001 και να διεκδικούν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους τον τίτλο.

Αναμφισβήτητα, ο ηγέτης της ομάδας είναι ο Χάμες Ροντρίγκες ο οποίος με 6 ασίστ έως τώρα στη διοργάνωση οδηγεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Μετά το φινάλε της ιστορικής αναμέτρησης, ο αρχηγός της Κολομβίας και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες, προέβη σε δηλώσεις, με τον 32χρονο μεσοεπιθετικό να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του και να αποχωρεί από τη συνέντευξη.

Jame Rodríguez in tears as he leads Colombia to the first Copa America Final in 23 years

pic.twitter.com/6GdhjzflYA

— 曼联球迷 (@utdbaki) July 11, 2024