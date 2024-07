Ολυμπιακοί Αγώνες: Αυτή είναι η 12άδα του Καναδά, αντιπάλου της Ελλάδας

Ο Καναδάς, ανακοίνωσε την τελική 12αδα η οποία αναμένεται να ταξιδέψει στη Γαλλία και να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η τελική επιλογή είναι γεμάτοι από αστέρες του NBA, με τον Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ να ξεχωρίζει. Αναλυτικά η 12αδα του Καναδά αποτελείται από τους: Νικεΐλ Αλεξάντερ Γουόκερ, Αρ Τζέι Μπάρετ, Κεμ Μιρτς, Ντίλον Μπρουκς, Λουγκέντζ Ντορτ, Μέλβιν Ετζίμ, Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, Τρέι Λάιλς, Τζαμάλ Μάρεϊ, Άντριου Νέμπχαρντ, Κέλι Όλινικ, Ντουάιτ Πάουελ.

Θυμίζουμε πως ο Καναδάς βρίσκεται στον όμιλο της Ελλάδας στη Λιόν με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στην πρεμιέρα στις 27 Ιουλίου.

Stand on Guard 🍁

Proud to announce our 1⃣2⃣ senior men’s national team athletes who will represent Canada at the 2024 Paris Olympic Games https://t.co/ggeLwOyJzM

— Canada Basketball (@CanBball) July 10, 2024