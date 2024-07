Αποσύρεται από την Τeam USA ο Λέοναρντ – Ποιος προορίζεται για αντικαταστάτης του (pic)

Την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, πήρε ο Καουάι Λέοναρντ.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Κλίπερς προερχόταν από μία σεζόν που είχε έναν τραυματισμό στο φινάλε και παρέμενε αμφίβολος από την στιγμή που είχε ανακοινωθεί η 12άδα από τον Στιβ Κερ και τους συνεργάτες του.

Εν τέλει, ο πολύπειρος φόργουορντ δεν θα καταφέρει να δώσει το παρών και πήρε την απόφαση να μην ταξιδέψει στο Παρίσι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Έτσι στην Τeam USA φαίνεται πως έχουν ήδη βρει τον αντικαταστάτη του που δεν είναι άλλος από τον Ντέρικ Γουάιτ που πραγματοποίησε άλλη μία εξαιρετική σεζόν με τους Μπόστον Σέλτικς, κατακτώντας μάλιστα και το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Kawhi Leonard is withdrawing from Team USA for the Paris Olympics and will be replaced, sources tell me and @joevardon. Boston’s Derrick White is a strong candidate to replace Leonard on Team USA, sources said. pic.twitter.com/OlgwcDb012

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2024