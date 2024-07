Γ. Αντετοκούνμπο: «Δεν έκλεψα ποτέ το παιχνίδι, τα λέμε στο Παρίσι» (pic)

Το μεγάλο ραντεβού των Ολυμπιακών Αγώνων πλησιάζει με την καρδιά του Παγκόσμιου αθλητισμού να χτυπάει στο Παρίσι, εκεί όπου το «παρών» θα δώσει και η Εθνική ομάδα μπάσκετ, μετά τον θρίαμβο του Προολυμπιακού Τουρνουά του ΣΕΦ.

Η «επίσημη αγαπημένη» ήταν η καλύτερη ομάδα και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το τουρνουά μπάσκετ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται για ακόμα μία φορά στην αιχμή του δόρατος αυτής της προσπάθειας.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα προς όλους μέσω των λογαριασμών του στα social media. Ποστάροντας δύο φωτογραφίες, με αυτόν δακρυσμένο δίπλα στον γιο του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μετά την τεράστια «μάχη» και την πρόκριση.

Συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα «δεν έκλεψα ποτέ το παιχνίδι, τα λέμε στο Παρίσι».

I have never cheat the game.. See you in Paris 🙏🏾#Atoutaler 🧿 pic.twitter.com/F0GT9su0kg

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 7, 2024