Στο εξώφυλλο του World Soccer ο Ολυμπιακός (pic)

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από ένας μήνας από το ιστορικό επίτευγμα του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του Europa Conference League, ωστόσο οι Πειραιώτες συνεχίζουν να κάνουν τον γύρο του κόσμου με την επιτυχία τους.

Ο Ολυμπιακός με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας του και του ελληνικού ποδοσφαίρου βρήκε τη θέση του στο εξώφυλλο του διεθνούς και αναγνωρισμένοι περιοδικού «World Soccer» για την έκδοση του Ιουλίου. Η φωτογραφία δείχνει τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να κρατά το τρόπαιο του Conference League που κατέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι μετά το 1-0 στον τελικό της OPAP Arena με τη Φιορεντίνα.

Ο Μαροκινός φορ φιγουράρει δίπλα σε Ρεάλ Μαδρίτης, Αταλάντα, Ίντερ, Λεβερκούζεν και Μάντσεστερ Σίτι για τους τίτλους που κατέκτησαν τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.

OUT NOW: #WorldSoccer July 2024

📖 The story of the 2023-24 season

👁️ Olympiacos EyeWitness

🏅 Olympics Football Preview

Plus loads more…

— World Soccer (@WorldSoccerMag) July 5, 2024