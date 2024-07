Η ετήσια παρέλαση του Pride έχει σκοπό να γιορτάσει την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ και να ευαισθητοποιήσει για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Είναι επίσης μια ευκαιρία για την προώθηση της ισότητας και της ανοχής για όλα τα φύλα και τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς.

Όπως σε κάθε χώρα που διεξάγεται, έτσι και στο Πόρτο της Πορτογαλίας περιλαμβάνει συνήθως μια παρέλαση στους δρόμους της πόλης, με συμμετέχοντες και άρματα, καθώς και μια ποικιλία πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες, πάρτι και ομιλίες.

Δυστυχώς, σήμερα, είναι εύκολο να ξεχάσουμε την πραγματική ουσία της διεξαγωγής των παρελάσεων υπερηφάνειας, όπως χαρακτηρίζονται.

Ωστόσο, μία τόσο συγκινητική στιγμή, όπως αυτή που καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Pride στο Πόρτο, λειτουργεί ως υπενθύμιση για την πραγματική ουσία αυτών των διοργανώσεων. Την αγάπη, την ενσυναίσθηση αλλά και την αποδοχή.

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες, φαίνεται ένας ηλικιωμένος άντρας κατά τη διάρκεια του Pride, να έχει κατέβει στο κατώφλι του σπιτιού του και να κουνά μία σημαία της Πορτογαλίας.

NO YOU DONT UNDERSTAND HE WAS WAVING THE PORTUGUESE FLAG BC HE DIDNT HAVE A PRIDE FLAG AND THEY TRADED FLAGS AND HES SO EMOTIONAL TO GET HIS OWN PRIDE FLAG IM EMOTIONALLY RUINED https://t.co/UJHc0CJoR0

— Liz(ard)🦎 (@smrchildsadness) July 1, 2024