Πτήση της Air Europa από τη Μαδρίτη με προορισμό το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης προέβη σε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Βραζιλίας έπειτα από σοβαρές αναταράξεις, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Περίπου 40 επιβάτες, οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο Νατάλ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε, μετά την εκτροπή του αεροσκάφους νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Strong turbulence on an Air Europa Boeing 787-9 Dreamliner flight from Madrid to Montevideo threw passengers out of their seats, with one man stuck in an overhead compartment.

A total of 30 passengers were injured, while the flight made an emergency landing in Brazil.

