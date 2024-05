Ένα μικρό αεροπλάνο πραγματοποίησε επιτυχή αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Νιούκαστλ στη Νέα Νότια Ουαλία.

Οι αρχές που οδήγησαν το αεροσκάφος στο έδαφος ξέσπασαν σε χειροκροτήματα καθώς προσγειώθηκε με ασφάλεια στην κοιλιά του το απόγευμα της Δευτέρας.

Το αεροπλάνο έκανε κύκλους πάνω από την πόλη για σχεδόν τέσσερις ώρες με τρία άτομα στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, αφού ανακάλυψε το μηχανικό πρόβλημα σχεδόν αμέσως μετά την αναχώρησή του για πτήση προς το Port Macquarie.

Στον διάδρομο προσγείωσης οι Αρχές είχαν προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο, με περισσότερα από δώδεκα συνεργεία να βρίσκονται επί ποδός. Ανάμεσα σε αυτά ήταν πυροσβεστικά οχήματα, η Αστυνομία, η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών και ασθενοφόρα.

Ευτυχώς το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια δίχως σημαντικές ζημιές, με τον πιλότο και τους άλλους δύο επιβάτες να απομακρύνονται με ασφάλεια, χωρίς κανέναν τραυματισμό.

Ο επόπτης Wayne Humphrey δήλωσε ότι ο 53χρονος πιλότος από το Queensland συνειδητοποίησε ότι υπήρχε μηχανικό πρόβλημα μετά την απογείωση και άρχισε να κάνει κύκλους ενώ προσπαθούσε να το επιλύσει. Ο πιλότος διαπίστωσε αργότερα ότι «το σύστημα προσγείωσης δεν ενεργοποιούνταν».

«Έμεινε εδώ και ξέμεινε από καύσιμα», δήλωσε ο Humphrey για τον χρόνο που το αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα πάνω από το Newcastle. «Μπορούσα να τον ακούσω… μου φάνηκε πολύ ήρεμος», είπε αναφορικά με τη ψυχολογία του πιλότου.

Μετά από 90′ καύσης αναγκάστηκε να προσγειωθεί με τις ρόδες επάνω, «κάτι που χάρηκα πολύ όταν το είδα», ανέφερε ο Humphrey.

Δείτε την επιτυχή προσγείωση:

#BREAKING: A plane landed without tyres at New Castle Airport amid reports landing gear not working. #NewCastleAirport #Plane #NSW #Australia pic.twitter.com/U5tcsH74MT

— Hathoda Post (@HathodaPost) May 13, 2024