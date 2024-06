Κανονικά στο Προολυμπιακό ο Ντόντσιτς: Παίζει με Βραζιλία και έρχεται ΣΕΦ! (vids)

Κανονικά θα δώσει το παρών στο Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος θα ταξιδέψει κανονικά με την Εθνική Ομάδα της χώρας του με προορισμό τον Πειραιά.

Μάλιστα αυτήν την ώρα αγωνίζεται και στο φιλικό παιχνίδι της Σλοβενίας με αντίπαλο την Βραζιλία και όλα αυτά μόλις δέκα μέρες μετά το τέλος των τελικών του NBA.

Άλλωστε ο ίδιος είχε εκφράσει τον πόθο του να αγωνιστεί παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς είχε τονίσει πως μπορεί να είναι κουρασμένος, μπορεί να έχει προβλήματα τραυματισμών, αλλά ο πόθος του ώστε να αγωνιστεί με την Εθνική της χώρας του είναι τεράστιος και έτσι και έγινε…

Just 10 days after playing in the NBA Finals, Luka Doncic is on the court for Slovenia! pic.twitter.com/c8YbZVWwMA

— The Mavs Blog (@TheMavsBlog) June 28, 2024