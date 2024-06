Αποχωρούν οι στρατιωτικές δυνάμεις από το προεδρικό μέγαρο

Οι στρατιωτικές δυνάμεις που περικύκλωσαν το προεδρικό μέγαρο της Βολιβίας άρχισαν να αποχωρούν από την περιοχή, ενώ ο πρόεδρος Λουίς Αρσε (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Josue Cortez) διόρισε νέα ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις μετά την «απόπειρα πραξικοπήματος».

Η νεοδιορισθείσα στρατιωτική διοίκηση διέταξε τους στρατιώτες που ακολούθησαν τον στρατηγό Χουάν Χοσέ Ζουνίγκα στο προεδρικό μέγαρο να επιστρέψουν στις βάσεις τους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας Λα Πας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βολιβίας κατήγγειλε «επίθεση εναντίον της δημοκρατικής σταθερότητας» στη χώρα.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον του στρατηγού Ζουνίγκα ως επικεφαλής της καταγγελλόμενης «απόπειρας πραξικοπήματος» στη Βολιβία.

Νωρίτερα, ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Ζουνίγκα, που κατηγορήθηκε από τον πρόεδρο της Βολιβίας Λουίς Aρσε ως επικεφαλής πραξικοπήματος, διαβεβαίωνε ότι ο στρατός έχει στόχο την «αναδιάρθρωση της δημοκρατίας» στη χώρα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν αναδόμηση της δημοκρατίας, να την κάνουν μια πραγματική δημοκρατία. Oχι αυτή των λίγων, όχι λίγων αφεντάδων που κυβερνούν τη χώρα για 30 ή 40 χρόνια», δήλωσε ο στρατηγός Ζουνίγκα περιστοιχισμένος από στρατιώτες, έξω από το προεδρικό μέγαρο όπου έχουν πάρει θέσεις αρκετά τεθωρακισμένα οχήματα.

Bolivia president emerges VICTORIOUS from the palace

«Brothers, I want to thank you. You have mobilized quickly throughout the country… No one can take away the democracy we’ve earned in the streets through the blood of the Bolivian people!» pic.twitter.com/uO991a7Q7R

— COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) June 26, 2024