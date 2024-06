Βέλγιο – Σλοβακία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων (pics)

Βέλγιο και Σλοβακία αναμετρώνται σε λίγη ώρα (19:00) στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του Euro 2024 και πριν από λίγο, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Με όλα τα «βαριά» χαρτιά του ο Τεντέσκο, που επιλέγει βασικούς τους Λουκάκου και Ντε Μπρόινε. Από την άλλη ο Καλτσόνα δεν έχει εκπλήξεις στις αρχικές επιλογές του.

Βέλγιο: Κάστιλς, Καστάν, Φαές, Ντεμπάστ, Καράσκο, Μανγκαλά, Ονανά, Τροσάρ, Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ντοκού, Λουκακού.

Στον πάγκο: Καμίνσκι, Σελς, Ντε Κάιπερ, Μενιέ, Τεάτ, Φερτόνχεν, Τίλεμανς, Φερμέερεν, Βράνξ, Βίτσελ, Μπακαγιόκο, Ντε Κέτελαρε, Λουκεμπάκιο, Οπένα.

This is how Belgium line-up for their opening game of Euro 2024 against Slovakia 🇧🇪🇸🇰 pic.twitter.com/U3tbes5vVM

