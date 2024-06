Θρήνος στο ΝΒΑ: «Έφυγε» ο θρυλικός Τζέρι Γουέστ (pic)

Ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών. Το ίδιο το logo του ΝΒΑ. Ο θρυλικός Τζέρι Γουέστ δεν μένει πια εδώ: Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 86 ετών.

Συνώνυμο της Ιστορίας των Λέικερς (1960-1974) και ένας από τους μεγαλύτερους γκαρντ όλων των εποχών, ο Τζέρι Γουέστ, θα είναι για πάντα σημείο αναφοράς. Η επιλογή του ΝΒΑ μάλιστα να του χαρίσει το logo του –εκείνος είναι το θρυλικό ανθρωπάκι που ντριμπλάρει με το αριστερό του χέρι- αν μη τι άλλο επιβεβαιώνει αυτή την αίσθηση. Αγωνίστηκε από το 1960 έως το 1974 στους Μινεάπολις Λέικερς (σσ. μετέπειτα Λος Άντζελες Λέικερς). Στην ίδια ομάδα εργάστηκε και ως προπονητής από το 1976 έως και το 1979.

Ο Τζέρι Γούεστ αγωνίστηκε από το 1960 έως το 1974 στους Μινεάπολις Λέικερς (σσ. μετέπεια Λος Άντζελες Λέικερς). Σε επίπεδο αριθμών είχε 25.192 πόντους (27 κατά μέσο όρο), 5.365 ριμπάουντ (5.8 ριμπάουντ) και 6.238 ασίστ (6.7 κατά μέσο όρο) στην καριέρα του. Στην ίδια ομάδα εργάστηκε και ως προπονητής από το 1976 έως και το 1979. Στη διάρκεια της καριέρας του ο Γουέστ κατέκτησε 1 πρωτάθλημα ως παίκτης και 8 πρωταθλήματα ως στέλεχος, ενώ αναδείχθηκε δύο φορές NBA Executive of the Year –στο διάστημα 2011-17 ήταν στέλεχος της διοίκησης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς-

Legendary Hall of Famer Jerry West passed away peacefully this morning at the age of 86. His wife, Karen, was by his side.

