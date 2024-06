Αποτροπιασμός για το νέο «λουτρό αίματος» σε σχολείο του ΟΗΕ στη Γάζα - Στον «αέρα» η συμφωνία για εκεχειρία

Τουλάχιστον 32 είναι οι νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά, και δεκάδες οι τραυματίες μετά το νέο χτύπημα του Ισραήλ σε σχολείο της UNRWA στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση, αλλά κάνει λόγο για «στοχευμένο χτύπημα» σε μαχητές της Χαμάς.

Στον «αέρα» είναι η συμφωνία για εκεχειρία που περιέγραψε ο Τζο Μπάιντεν. Ο μόνιμος τερματισμός του πολέμου στη Γάζα και η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων είναι απαραίτητα για να συμφωνήσει η Χαμάς στην τελευταία πρόταση κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο ηγέτης της.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι δεν θα υπάρξει διακοπή των μαχών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ είναι «προετοιμασμένο για μια πολύ έντονη επιχείρηση» κατά μήκος των συνόρων του με τον Λίβανο, όπου τα ισραηλινά στρατεύματα ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά πυρά με μαχητές της Χεζμπολάχ εδώ και σχεδόν οκτώ μήνες.

Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι χτύπησε χθες έναν εκτοξευτή βλημάτων του συστήματος αεράμυνας Iron Dome κοντά στη βόρεια κοινότητα Ραμότ Ναφτάλι.

Η λιβανέζικη οργάνωση δημοσίευσε ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει έναν κατευθυνόμενο πύραυλο να πλήττει τον εκτοξευτή.

Το βίντεο δεν δείχνει τα επακόλουθα του πλήγματος.

It appears Hezbollah did hit the Iron Dome launcher with a guided missile. This is the first time I’ve observed an Iron Dome launcher being hit. Separately, Palestinian terrorist groups have been trying to do this for years, but I’ve never seen evidence they were successful. https://t.co/6KB518OqJ4 pic.twitter.com/j6LZdJXK4W

— Joe Truzman (@JoeTruzman) June 5, 2024