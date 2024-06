Σοκαριστική έκθεση της UNICEF - Ένα στα τέσσερα παιδιά κάτω των 5 ετών βιώνει «οξεία επισιτιστική φτώχεια»

Πάνω από το ένα παιδί κάτω των 5 ετών στα τέσσερα σε παγκόσμια κλίμακα —ή, με άλλα λόγια, πάνω από 180 εκατομμύρια παιδιά— βιώνει «οξεία επισιτιστική φτώχεια» και διατρέχει κίνδυνο να υποστεί σοβαρές συνέπειες, ελλείψει θρεπτικής, διαφοροποιημένης διατροφής, προειδοποιεί με έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

Είναι «σοκαριστικός» ο αριθμός των παιδιών με «πολύ φτωχή διατροφή», παιδιών που καταναλώνουν προϊόντα τα οποία ανήκουν σε «μόλις δυο ομάδες τροφίμων», ή ακόμη και μόνο μια, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χάριετ Τόρλες, διατροφολόγος, εκ των βασικών συντακτών της έκθεσης.

Με βάση τις συστάσεις της UNICEF, τα παιδιά μικρής ηλικίας πρέπει να καταναλώνουν καθημερινά τρόφιμα που ανήκουν σε πέντε ομάδες από οκτώ (μητρικό γάλα, δημητριακά, φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη Α, κρέας ή ψάρι, αυγά, γαλακτοκομικά, όσπρια, άλλα φρούτα και λαχανικά).

Όμως 440 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών (το 66%), που ζουν σε κάπου εκατό χώρες με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα που μελετήθηκαν, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πέντε ομάδες τροφίμων καθημερινά, βιώνουν κατά συνέπεια «επισιτιστική φτώχεια».

1 in 4 children globally suffer from severe child food poverty with life-long consequences for their health and development.

This is what must be done about it now. https://t.co/yIkYdwYNpY

— UNICEF (@UNICEF) June 6, 2024