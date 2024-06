Η πολύνεκρη επίθεση του Ισραήλ στο σχολείο του ΟΗΕ στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα έχει «πλημμυρίσει» το νοσοκομείο Αλ-Άκσα με θύματα και τραυματίες, με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα να το περιγράφουν ως «βυθιζόμενο πλοίο».

«Δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σφαγιάστηκαν ενώ κοιμόντουσαν», καταγγέλλει η Oxfam International.

Αιγύπτιοι και Καταριανοί διαμεσολαβητές φαίνεται να λένε ότι αναμένουν ότι η Χαμάς θα υποβάλει την επίσημη απάντησή της στην τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός τις επόμενες ημέρες, καθώς η πίεση συνεχίζει να αυξάνεται και στο Ισραήλ και στην παλαιστινιακή οργάνωση για να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα σταματήσει τον καταστροφικό πόλεμο.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι η αποτυχία του ισραηλινού στρατού να εξασφαλίσει «διάκριση, αναλογικότητα και προφύλαξη» στις επιθέσεις του που έχουν σκοτώσει Παλαιστίνιους αμάχους θα μπορούσε να ισοδυναμεί με παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Απαντώντας μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε δεκάδες ανθρώπους σε σχολείο που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας, το γραφείο του ΟΗΕ για τα δικαιώματα δήλωσε ότι ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι Παλαιστίνιοι μαχητές χρησιμοποιούσαν το σχολείο δεν δικαιολογεί μια τέτοια επίθεση.

Η παρουσία μαχητών «δεν θα επέτρεπε ούτε θα δικαιολογούσε παραβιάσεις» των αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου για τη διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών κατά τη διεξαγωγή επιθέσεων, καθώς και για την αναλογικότητα και την προφύλαξη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν στοχοποιούνται άμαχοι, ανέφερε ο ΟΗΕ σε ανακοίνωσή του.

«Σημειώνουμε με ανησυχία ότι η επίθεση αυτή ακολουθεί ένα χτύπημα την περασμένη εβδομάδα σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων που άφησε πίσω του τουλάχιστον 45 Παλαιστίνιους νεκρούς», ανέφερε το γραφείο του ΟΗΕ για τα δικαιώματα.

Οι IDF λένε ότι χτύπησαν στρατιωτικά κτίρια της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Πέμπτη στο ABC News ότι πιστεύει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε υπόψη του τις αμερικανικές ανησυχίες σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Ράφα της νότιας Γάζας.

«Νομίζω ότι με ακούει. Θα πήγαιναν στη Ράφα με πλήρη ισχύ, θα εισέβαλαν σε όλη τη Ράφα, θα έμπαιναν στην πόλη… Δεν το έκαναν αυτό», δήλωσε ο Μπάιντεν.

«Και αυτό που έκαναν είναι ότι δέχθηκαν μια σημαντική συμφωνία», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στην ισραηλινοαμερικανική πρόταση τριών σταδίων που παρουσίασε στις 31 Μαΐου.

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι η Χαμάς πρέπει ακόμη να αποδεχθεί την πρόταση. «Υποστηρίζεται από την Αίγυπτο, υποστηρίζεται από τους Σαουδάραβες, υποστηρίζεται σχεδόν από ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Θα το δούμε, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή», τόνισε ο Μπάιντεν.

Ερωτηθείς αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστηρίζει τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι, ο Μπάιντεν απάντησε «δημοσίως δήλωσε ότι το κάνει».

«Πρέπει να φτάσουμε σε κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη:

In an @ABC News exclusive, @DavidMuir interviews Pres. Joe Biden in Normandy on the 80th D-Day anniversary. Biden discusses the fight for democracy, the wars in Ukraine and Gaza, immigration, Donald Trump’s guilty verdict, Hunter Biden’s trial, and more. https://t.co/L4CdDk2nuI pic.twitter.com/RPlsXMsdba

— World News Tonight (@ABCWorldNews) June 6, 2024