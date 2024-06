Τουλάχιστον εννέα Υεμενίτες υπάλληλοι οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών έχουν συλληφθεί από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας την Παρασκευή, καθώς οι Χούθι αντιμετωπίζουν αυξανόμενη οικονομική πίεση και αεροπορικές επιδρομές από τον συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Πιθανόν να έχουν συλληφθεί και άλλοι που εργάζονται για ομάδες αρωγής.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να ενημερώσουν τους δημοσιογράφους, επιβεβαίωσαν τις συλλήψεις των εργαζόμενων των Ηνωμένων Εθνών.

Σε αυτούς που κρατούνται περιλαμβάνονται υπάλληλοι της υπηρεσίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του αναπτυξιακού τους προγράμματος, του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και ένας που εργάζεται για το γραφείο του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η σύζυγος ενός από τους κρατούμενους κρατείται επίσης.

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν σχολίασαν άμεσα το δημοσίευμα.

