«Καταστρέψαμε 11 εναέρια και ναυτικά drones των Χούθι»

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή ότι χθες κατέστρεψαν οπλικά συστήματα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης (στη φωτογραφία αρχείου του edrmagazine.eu, επάνω, εκτόξευση πυραύλου των Χούθι από άγνωστη τοποθεσία στην Υεμένη).

June 6 Red Sea Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed eight Houthi uncrewed aerial systems (UAS) launched from Houthi-controlled areas of Yemen over the Red Sea. Additionally, USCENTCOM forces successfully destroyed two… pic.twitter.com/ijfDZzSYYt

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 7, 2024