Οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν εκ νέου χθες Παρασκευή drones και αντιπλοϊκούς πυραύλους, έπειτα από τους αμερικανοβρετανικούς βομβαρδισμούς εναντίον θέσεών τους σε διάφορες περιοχές της Υεμένης, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός (στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω, αντάρτης των Χούθι στην Υεμένη).

Αναχαιτίστηκαν τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) των Χούθι — τρία πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, ένα πάνω από τον Κόλπο του Aντεν —, ενώ πέμπτο drone κατέπεσε στη θάλασσα, ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι αντάρτες εκτόξευσαν επίσης δυο πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας (ASBMs) προς την κατεύθυνση του Κόλπου του Aντεν, χωρίς πάντως ν’ αναφερθούν «ούτε τραυματισμοί ούτε ζημιές», πρόσθεσε η CENTCOM.

May 31 U.S. Central Command Update

At approximately 1:30 a.m. (Sanaa time) on May 31, Iranian-backed Houthis launched one uncrewed aerial system (UAS) from Houthi-controlled areas of Yemen into the Red Sea. The UAS crashed into the Red Sea with no injuries or damage reported by…

