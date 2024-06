Το απίθανο ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί κορυφαίο γκολ της σεζόν στο Conference League (vid)

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η χρονιά του. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αφού έσπασε τα κοντέρ στο Conference League με την φανέλα του Ολυμπιακού, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 11 γκολ, ψηφίστηκε ως ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης, ενώ συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη ενδεκάδα.

Βέβαια οι διακρίσεις για τον Μαροκινό επιθετικό δεν σταματούν εδώ, αφού το γκολ που πέτυχε ο 30χρονος φορ κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στην νίκη με 6-1, ψηφίστηκε το καλύτερο του τουρνουά για την σεζόν 2023/2024.

Ο Ελ Κααμπί σκόραρε με ανάποδο ψαλίδι κόντρα στους Ισραηλινους, κάνοντας το 4-1 για τον Ολυμπιακό, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόκριση των ερυθρόλευκων στα προημιτελικά του Conference League.

UEFA’s Technical Observer Panel select their top 10 goals of the 2023/24 #UECL season 👇

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 1, 2024