Απίστευτο: Η Ντόρτμουντ υπέγραψε deal με εταιρεία κατασκευής όπλων πριν τον τελικό του Champions League

Η ποδοσφαιρική σεζόν ( σε συλλογικό επίπεδο) φτάνει απόψε στο φινάλε της (22:00,1/6), με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μπορούσια Ντόρτμουντ να κοντράρονται στο «Γουέμπλεϊ» για τον τελικό του Champions League.

Λίγες ώρες πριν το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού στο Λονδίνο, οι Βεστφαλοί υπέγραψαν νέα συμφωνία χορηγίας γερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων, το λογότυπο της οποία θα το φορέσει στον μεγάλο τελικό κόντρα στους Μαδριλένους.

Η Ντόρτμουντ σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι υπέγραψε ένα τριετές deal με την Rheinmetall, το οποίο περιλαμβάνει «ευρύ διαφημιστικό χώρο, δικαιώματα μάρκετινγκ και ρυθμίσεις εκδηλώσεων και φιλοξενίας στο γήπεδο και στους χώρους του συλλόγου», ξεκινώντας από την προετοιμασία αυτής της εβδομάδας για τον τελικό του Champions League.

Η Rheinmetall κατασκευάζει ένα νέο εργοστάσιο στη βόρεια Γερμανία για την παραγωγή περίπου 200.000 βλημάτων πυροβολικού ετησίως ως μέρος των ευρωπαϊκών προσπαθειών για αύξηση της παραγωγής όπλων στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

This is reprehensible by Borussia Dortmund. Rheinmetall have been delivering weapons & ammunition to Israel in their committing of a genocide against Palestinians in Gaza. It’s not a secret, it’s on Rheinmetall’s website & in their magazine.

I hope Real Madrid destroy Dortmund. https://t.co/iYuPPo3v71

— Adam (@AdamJoseph____) May 31, 2024