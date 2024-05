Κοινή εμφάνιση για Μπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ – Οργιάζουν οι φήμες για διαζύγιο

Είναι η πρώτη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων και ενώ οι φήμες για διαζύγιό τους οργιάζουν που ο Μπεν Άφλεκ απαθανατίστηκε σε μια οικογενειακή συγκέντρωση με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσαν το παρών σε ένα δεύτερο πάρτι για την αποφοίτηση της κόρης του ηθοποιού Violet στο Λος Άντζελες.

Το λαμπερό ζευγάρι απαθανατίστηκε να μην είναι ιδιαίτερα ευδιάθετο καθώς έβγαινε από το αυτοκίνητό του.

Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες από τότε που εθεάθησαν σε μια κινηματογραφική εκδήλωση με την πρώην σύζυγο του ηθοποιού Τζένιφερ Γκάρνερ στις 19 Μαΐου.

Καθώς έφτασαν στο πάρτι με τη μητέρα του ηθοποιού, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ απαθανατίστηκαν μελαγχολικοί εν μέσω αυξανόμενων αναφορών ότι ο γάμος τους είναι έτοιμος να καταρρεύσει.

Ben Affleck and Jennifer Lopez REUNITE for first time in two weeks amid divorce rumors – as stony-faced couple attend party for his daughter Violet’s graduation in LA https://t.co/ZlZ6Jgvfkk pic.twitter.com/oM0v4KV7za

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 31, 2024