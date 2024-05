Ολοένα και φουντώνουν οι φήμες χωρισμού για Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ. Πλέον, ο ηθοποιός δεν μένει στο κοινό τους σπίτι, αλλά έχει μετακομίσει αλλού, ενώ η Λατίνα σταρ αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική της ζωή.

Οι παπαράτσι έχουν γίνει η σκιά τους και τα δημοσιεύματα, που θέλουν τον γάμο τους να έχει τελειώσει, έχουν πάρει «φωτιά».

Το Radar Online θεωρεί δεδομένο τον χωρισμό του ζευγαριού, έχοντας βάλει ως τίτλο σε σημερινό δημοσίευμά του «Όλα τελείωσαν: Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν χάνει χρόνο από να προχωρήσει από τον Μπεν Άφλεκ, καθώς το διαζύγιο των 550 εκατομμυρίων δολαρίων πλησιάζει».

Στις 14 Μαΐου, μόλις μία ημέρα πριν γίνει γνωστή η είδηση ότι οι «Μπένιφερ» φέρεται να οδεύουν προς διαζύγιο, η τραγουδίστρια εθεάθη να ψάχνει μόνη της σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς, αποκαλύπτει το πρακτορείο.

Εν τω μεταξύ, το In Touch λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποκαλύψει ότι οι δύο σταρ μάλλον θα πουλήσουν το σπίτι των ονείρων τους.

«Δεν έφταιγε, τώρα επικεντρώνεται τώρα στη δουλειά του και στα παιδιά του. Ο Μπεν έχει ήδη μετακομίσει και πιθανότατα θα πρέπει να πουλήσουν το σπίτι των ονείρων τους που έψαχναν δύο χρόνια. Δεν θα σταματήσουν ποτέ να αγαπιούνται, αλλά εκείνη δεν μπορεί να τον ελέγξει και εκείνος δεν μπορεί να την αλλάξει. Δεν υπήρχε περίπτωση να είχε διαρκέσει αυτό», ανέφερε η ίδια πηγή.

Τέλος, το ίδιο άτομο τόνιζε ότι Λόπεζ και Άφλεκ είναι πολύ κοντά στο να ξεκινήσουν τις διαδικασίες έκδοσης του διαζυγίου τους.

It’s all over all right! https://t.co/bEZaqtk0sz

— Radar Online (@radar_online) May 25, 2024