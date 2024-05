Οι κινεζικές αρχές αναμένεται να αποφυλακίσουν σήμερα την πολίτη-δημοσιογράφο Τζανγκ Τζαν, 40 ετών, που φυλακίστηκε για τέσσερα χρόνια επειδή έκανε ρεπορτάζ το 2020 από την Γουχάν κατά την πρώτη φάση της έκρηξης της επιδημίας της Covid-19.

Η Τζανγκ Τζαν είχε ταξιδέψει στις αρχές του 2020 από την Σανγκάη στην Γουχάν, από όπου και μετέδωσε τις πρώτες εικόνες από τα υπερπλήρη νοσοκομεία και τους άδειους δρόμους δίνοντας την εικόνα της κατάστασης που δεν παρουσιαζόταν στο αφήγημα του Πεκίνου.

Αφού τροφοδότησε επί μήνες με πληροφορίες και ηχητικό το ρεπορτάζ για την εξέλιξη της επιδημίας, η Τζανγκ Τζαν συνελήφθη το Μάιο 2020. Τον Ιούνιο ξεκίνησε απεργία πείνας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που ήρθαν σε γνώση του Reuters. Οι δικηγόροι της κατήγγειλαν τότε ότι η αστυνομία της έδεσε τα χέρια και την ανάγκασε να τραφεί μέσω σωλήνα.

Τον Δεκέμβριο 2020 καταδικάστηκε από δικαστήριο της Σανγκάης «για πρόκληση φιλονικιών και έντασης» και καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών.

