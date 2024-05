Η ηλιακή καταιγίδα πλήττει τους δορυφόρους του Έλον Μασκ

Εντείνεται η γεωμαγνητική καταιγίδα που πλήττει τη Γη αυτό το Σαββατοκύριακο, με την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) να προβλέπει ότι ενδέχεται να είναι η ισχυρότερη των τελευταίων 165 ετών.

Με το Βόρειο Σέλας να εμφανίζεται και να χαρίζει μοναδικές εικόνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, αλλά και τα βόρεια γεωγραφικά πλάτη της Ασίας και της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, αλλά και της Γερμανίας, όμως οι επιστήμονες λένε ότι ο «αληθινός κίνδυνος» ίσως να μην έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή του.

Η Starlink, ο δορυφορικός βραχίονας της SpaceX του Έλον Μασκ, προειδοποίησε το Σάββατο για το ενδεχόμενο «υποβάθμισης των υπηρεσιών της», καθώς η γη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες από τη γεωμαγνητική καταιγίδα.

Η Starlink κατέχει περίπου το 60% των περίπου 7.500 δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη και είναι κυρίαρχος παίκτης στο δορυφορικό Διαδίκτυο.

Ο Μασκ έγραψε νωρότερα σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twiter) ότι οι δορυφόροι της Starlink δέχονταν μεγάλη πίεση λόγω της γεωμαγνητικής καταιγίδας, αλλά άντεχαν μέχρι στιγμής.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024