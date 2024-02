Η κοινή δήλωση, την οποία συνυπέγραψαν οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας και της Ιρλανδίας, αναφέρει ότι «ανησυχούν σοβαρά» για τις δυνητικά «καταστροφικές» ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα.

Το Ισραήλ «πρέπει να ακούσει τους φίλους του και πρέπει να ακούσει τη διεθνή κοινότητα» ότι οι πολίτες δεν μπορούν να αναγκαστούν να «πληρώσουν το τίμημα της ήττας της Χαμάς«, δήλωσαν οι ηγέτες.

Δεκάδες εγκλωβισμένοι εγκαταλείπουν το νοσοκομείο Nasser κατά τη διάρκεια φονικών επιθέσεων ελεύθερων σκοπευτών, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις διέταξαν εκατοντάδες άτομα να εκκενώσουν το νοσοκομείο στο Khan Younis της Γάζας.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον δύο δημοσιογράφων στη Γάζα που άφησε και τους δύο άνδρες σε κρίσιμη κατάσταση.

Από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 28.576 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 68.291 από τις 7 Οκτωβρίου. Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς ανέρχεται σε 1.139.

Εννέα άμαχοι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν από καταιγισμό ισραηλινών πυραυλικών επιθέσεων σε χωριά του νότιου Λιβάνου την Τετάρτη, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επικαλούμενο διευθυντή νοσοκομείου και λιβανέζικες πηγές ασφαλείας.

Τρεις άμαχοι -μια γυναίκα και δύο παιδιά- σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στο χωριό αλ Σαουάνα, ενώ δύο ακόμη παιδιά, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας σκοτώθηκαν σε κτίριο στην πόλη Ναμπατιέ.

Η ένταση είναι μεγάλη μεταξύ της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν τακτικά πυρά πάνω από τα σύνορα από τις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων της Τετάρτης ήρθε ως απάντηση στις ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ το πρωί της Τετάρτης, οι οποίες σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη και τραυμάτισαν άλλους οκτώ.

«Όπως έχουμε καταστήσει σαφές ξανά και ξανά, το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για έναν πόλεμο σε δύο μέτωπα. Αλλά αν προκληθεί, θα απαντήσουμε δυναμικά», δήλωσε η ισραηλινή στρατιωτική εκπρόσωπος Ιλάνα Στάιν.

Η έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας των προέδρων της Τουρκίας και της Αιγύπτου – οι οποίοι συναντήθηκαν στο Κάιρο για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Οι δύο ηγέτες – ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι – καταβάλλουν προσπάθειες να αποκαταστήσουν τις επί χρόνια τεταμένες σχέσεις, καθώς υπέγραψαν συμφωνίες για το εμπόριο, τον τουρισμό και την άμυνα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τους.

Ο Νίχελ Ζιάντ Μοχάμεντ Μπρεγκέιθ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις καθώς έφευγε από το σχολείο το απόγευμα της Τετάρτης, ανακοίνωσε η οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών της Παλαιστίνης.

Ο 16χρονος ανακηρύχθηκε νεκρός στο νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τις ισραηλινές δυνάμεις που εισέβαλαν στην πόλη του, το Beit Ummar, βορειοδυτικά της Χεβρώνας, ανέφερε η ομάδα.

Ο Μπρέγκεθ ήταν το 100ό παιδί που σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, πρόσθεσε η οργάνωση Defense for Children Palestine.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε ότι τουλάχιστον 13 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στο Μπέιτ Ουμμάρ την Τετάρτη, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν αληθινές σφαίρες και σφαίρες από καουτσούκ.

