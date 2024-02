Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν «σειρά επιδρομών» στον Λίβανο, δημιουργώντας φόβους για κλιμάκωση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, ύστερα από μήνες ανταλλαγής πυρών σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα.

Από την επομένη της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, η ισλαμιστική λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ στοχοθετεί θέσεις του ισραηλινού στρατού στα σύνορα σε ένδειξη στήριξης στην ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, που είναι σύμμαχός της.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, βομβαρδίζει τακτικά τον νότιο Λίβανο και εξαπολύει στοχευμένες επιθέσεις κατά αξιωματούχων της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση για τις επιδρομές αυτές ενώ τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι επλήγησαν τρία χωριά.

Israeli fighter jets destroy a building in the town of Aadchit in southern Lebanon. pic.twitter.com/9qkPxgCFAg

Μια γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα σε χωριό στον νότιο Λίβανο, δήλωσαν δύο πηγές από τον τομέα της ασφαλείας, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων κατά της χώρας.

Τουλάχιστον άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγματα σε όλο τον νότο, δήλωσαν οι πηγές στο Reuters.

BREAKING | The Lebanese Civil Defense says a mother and her two children were just killed in an Israeli airstrike in the town of Souaneh in southern Lebanon. pic.twitter.com/pTzhbAIZCU

— Quds News Network (@QudsNen) February 14, 2024