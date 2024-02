Η απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων αποτελεί πλέον το «κύριο κενό» καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο ισραηλινό πρακτορείο ειδήσεων Walla.

Ένα νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ που απαγορεύει τη χρηματοδότηση της UNRWA και δίνει 14,1 δισ. δολάρια στο Ισραήλ εγκρίθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ και τώρα θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Κογκρέσο.

Ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη διέταξαν τον κόσμο να εγκαταλείψει το νοσοκομείο Nasser στο Khan Younis, αλλά οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λένε ότι ο κόσμος φοβάται να φύγει μετά από αναφορές ότι άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν συλλάβει περισσότερους από 7.000 Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσίευσαν η Παλαιστινιακή Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων και η Παλαιστινιακή Εταιρεία Κρατουμένων.

Το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε ότι έλαβε αίτημα από τη Νότια Αφρική για πρόσθετες παρεμβάσεις κατά της αναμενόμενης επίθεσης του Ισραήλ στη Ράφα.

Δείτε live:

08:31 Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων διαταράσσουν τη νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο

Διαδηλωτές που κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες επιχείρησαν να εισβάλουν στη σκηνή την ώρα που ο Δημοκρατικός Tom Suozzi ξεκινούσε τη νικητήρια ομιλία του μετά την κατάκτηση της έδρας στο Κογκρέσο της Νέας Υόρκης.

«Δεν μπορείς να κρυφτείς!» του φώναξε ένας διαδηλωτής. «Υποστηρίζετε τη γενοκτονία! Σταμάτα να υποστηρίζεις τη γενοκτονία!». Ο Suozzi υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της απάντησης του Ισραήλ στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς.

Tonight, we helped Palestine take center stage by interrupting Democrat Tom Suozzi’s victory speech. In the House and on the campaign trail, Suozzi has made his support for Israel’s genocide clear. No celebrations while Gaza burns. #CEASEFIRE NOW! @MFP_NY pic.twitter.com/tKKEZUcN7o — Long Island DSA (@NassauDSA) February 14, 2024

08:23 Γερμανική φρεγάτα σαλπάρει για την Ερυθρά Θάλασσα για να αναχαιτίσει τις επιθέσεις των Χούθι

Ο επικεφαλής των ναυτικών επιχειρήσεων της Γερμανίας, Jan Christian Kaack, λέει ότι η φρεγάτα Hessen είναι ιδανικά εξοπλισμένη για να συμμετάσχει στη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα από τις επιθέσεις των Χούθι .

Η αποστολή, που ονομάζεται επιχείρηση Aspides, περιλαμβάνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων και αερομεταφερόμενων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία των φορτηγών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και τα γύρω ύδατα.

Ο Kaack δήλωσε στο γερμανικό Πρακτορείο Τύπου DPA στο Βερολίνο ότι επιβιβάστηκαν πρόσθετα οπλικά συστήματα, ειδικά σχεδιασμένα για τέτοιες αποστολές.

07:53 «Μακρύς δρόμος» για να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Χερτσί Χαλεβί φάνηκε να αποκλείει χθες Τρίτη κάθε ενδεχόμενο ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας να τερματιστεί σύντομα.

«Τα αποτελέσματά μας είναι εξαίρετα. Αλλά μένει ακόμη μακρύς δρόμος να διανύσουμε ώσπου να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους σκοπούς του πολέμου», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες.

Για να πλησιάσει το Ισραήλ στην επίτευξη των στόχων του, συνέχισε ο ανώτατος αξιωματικός, ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο Γιαχία αλ Σινουάρ, θα πρέπει να «εξαλειφθεί», όπως και πολλοί ακόμη ηγέτες, στελέχη και μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Είπε ακόμη πως αναμένει ότι οι ένα εκατομμύριο και πλέον άμαχοι που έχουν καταφύγει στη Ράφα θα μπορέσουν να φύγουν — χωρίς να εξηγήσει προς ποια κατεύθυνση.

07:46 Η αντιπροσωπεία του Ισραήλ αναχώρησε από το Κάιρο

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία που είχε επιφορτιστεί να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για την ενδεχόμενη δεύτερη ανακωχή με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας επέστρεψε στο Ισραήλ, αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Η Αίγυπτος, που παραδοσιακά διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, υποδέχθηκε χθες τους διευθυντές των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και τον επικεφαλής της κυβέρνησης του Κατάρ, για συνομιλίες σχετικά με την κήρυξη νέας ανακωχής, που θα επέτρεπε την απελευθέρωση ομήρων στα χέρια μαχητών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον διευθυντή της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, τον αρχηγό της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Άμπντελ Ραχμάν αλ Θάνι και αιγύπτιους αξιωματούχους ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των «τριών προσεχών ημερών», μετέδωσε νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Καχέρα, που θεωρείται γενικά πως έχει δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, επικαλούμενο «ανώτερο αιγύπτιο αξιωματούχο».

07:14 «Η UNRWA δεν έχει κανέναν λόγο στις επιχειρήσεις του Ισραήλ»

Ο David Saranga, διευθυντής του γραφείου ψηφιακής διπλωματίας στο υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, επέπληξε την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) επειδή εξέφρασε ανησυχία για τις επικείμενες ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις στη Ράφα στη νότια Γάζα.

«Αφού οι τρομοκράτες της Χαμάς εισβάλλουν στα σπίτια μας και σφάζουν τα παιδιά μας, έχετε απολύτως μηδενικό λόγο για το πώς θα αντιδράσουμε. Μετά από χρόνια που βοηθάτε και υποθάλπετε τους τρομοκράτες της Χαμάς, έχετε απολύτως μηδενικό λόγο στο πώς θα αντιδράσουμε», έγραψε στο Χ.

Διεθνείς παράγοντες έχουν προειδοποιήσει ότι θα εκτυλιχθεί ανθρωπιστική καταστροφή στη Ράφα αν το Ισραήλ ξεκινήσει εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη, όπου βρίσκουν καταφύγιο 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

.@UNRWA, After Hamas terrorists break into our homes and slaughter our children, you have absolutely ZERO say in how we respond. After years of aiding and abetting Hamas terrorists, you have absolutely ZERO say in how we respond. After standing by as 12 of your employees… pic.twitter.com/LKG2gGfTai — David Saranga (@DavidSaranga) February 14, 2024

06:47 Μεγάλη έκρηξη σε αγωγό αερίου στο Ιράν

Έκρηξη σημειώθηκε στην κύρια γραμμή αγωγού φυσικού αερίου στην κομητεία Borujen στο Ιράν. Οι διασώστες ανέφεραν ότι από την έκρηξη αυτή ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στο φαράγγι Halvaii. Η έκρηξη ήταν ορατή για πολλά χιλιόμετρα.

Ο δήμαρχος της Μπορουτζέν, Φατάχ Καρέμι, δήλωσε ότι η παροχή φυσικού αερίου στον αγωγό έχει διακοπεί. «Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί μέχρι να καεί εντελώς το εναπομείναν αέριο στον αγωγό», δήλωσε ο Fattah Karemi.

An explosion struck a gas pipeline in #Iran‘s Chaharmahal and Bakhtiari province early Wednesday, igniting a fire in Boroujen city. Emergency responders swiftly arrived at the scene, with no reported casualties as of yet, reports MEHR News Agency. 🎥: MEHR pic.twitter.com/BirkFMHaA0 — Zoom News (@zoomnewskrd) February 14, 2024

06:26 ΟΗΕ: Έντονες μάχες κοντά στα νοσοκομεία της Khan Younis, τα νοσοκομεία της Rafah «κατακλύζονται»

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ (OCHA) αναφέρει ότι οι συνεχιζόμενες έντονες μάχες κοντά στα νοσοκομεία Nasser και Al Amal στο Khan Younis θέτουν σε κίνδυνο το ιατρικό προσωπικό, τους τραυματίες και τους ασθενείς και τους εσωτερικά εκτοπισμένους.

«Το νοσοκομείο Al Amal συνεχίζει να αντιμετωπίζει ελλείψεις σε καύσιμα και ιατρικές προμήθειες και επί του παρόντος διαθέτει μόνο μία λειτουργική χειρουργική αίθουσα», ανέφερε επίσης το OCHA.

Το OCHA μοιράστηκε επίσης μια έκθεση του Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, σύμφωνα με την οποία το νοσοκομείο Nasser έχει υποστεί ζημιές στις οροφές του λόγω των κοντινών εκρήξεων και της διαρροής λυμάτων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Εν τω μεταξύ, το OCHA αναφέρει ότι τα νοσοκομεία στη γειτονική Ράφα έχουν «κατακλυστεί» από την εισροή Παλαιστινίων που αναζητούν καταφύγιο εκεί.

06:00 Οι ισραηλινές δυνάμεις συλλαμβάνουν τρεις Παλαιστίνιους στην Καλκίλια

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τρεις άνδρες κατά τη διάρκεια επιδρομών στην πόλη Qalqilya στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Wafa. Ένας άνδρας συνελήφθη επίσης στην πόλη Ni’lin, δυτικά της Ραμάλα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή στην πόλη Ραμάλα και στάθμευσαν τα οχήματά τους στην περιοχή του Ιατρικού Συγκροτήματος της Παλαιστίνης, αναφέρει επίσης το Wafa.