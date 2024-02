Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από το Ισραήλ για ένα σχέδιο εκκένωσης της περιοχής της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας και δεν θα συμμετείχε σε καμία αναγκαστική εκκένωση ακόμα κι αν λάμβανε ενημέρωση, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του OCHA στο Reuters.

«Δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από Ισραηλινούς αξιωματούχους», δήλωσε ο Γενς Λάρκε, εκπρόσωπος του OCHA απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τα σχέδια για τη Ράφα.

The alarming escalation of strikes in #Rafah threatens hundreds of thousands of people who have sought refuge there.

They have nowhere left to go in #Gaza.

Their protection and urgent needs must be prioritized.

Our latest update: https://t.co/UmFe126ymv pic.twitter.com/tZVUXVIGys

— UN Humanitarian (@UNOCHA) February 12, 2024