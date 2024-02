Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Στην Αίγυπτο ο επικεφαλής της Μοσάντ για διαπραγματεύσεις

Αυξάνονται οι πιέσεις στο Ισραήλ να μην προχωρήσει στη χερσαία εισβολή στη Ράφα, το νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, ωστόσο το Τελ Αβίβ φαίνεται αποφασισμένο.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ μετέβη στην Αίγυπτο για συζητήσεις για μια νέα διαπραγμάτευση για τους ομήρους.

Η Χαμάς ανέφερε ότι τρεις ακόμη ισραηλινοί αιχμάλωτοι σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινοί πολίτες πυροβόλησαν δύο Παλαιστίνιους, έβαλαν φωτιά σε οχήματα και κατέστρεψαν περιουσίες σε μια νύχτα βίας των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ενόψει της επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου προτείνει ο πληθυσμός της πόλης και οι πάνω από ένα εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένοι που κατέφυγαν εκεί για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες να μεταφερθούν σε καταυλισμούς σε άλλες περιοχές πάνω στα σύνορα του παλαιστινιακού θύλακα με την Αίγυπτο, κατά χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Πηγές της εφημερίδας στην αιγυπτιακή κυβέρνηση εξήγησαν ότι η ισραηλινή πρόταση προβλέπει τη δημιουργία 15 καταυλισμών, ο καθένας από τους οποίους θα αποτελείται από περίπου 25.000 σκηνές, στο νοτιοδυτικό τμήμα του μικρού, πολιορκημένου θυλάκου. Το Ισραήλ πρότεινε ακόμη η Αίγυπτος να αναλάβει το στήσιμο των καταυλισμών και νοσοκομείων εκστρατείας.

Το Τελ Αβίβ θέλει υπηρεσίες του ΟΗΕ να βοηθήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων.

Αλλά «δεν θα γίνουμε μέρος στον εξαναγκαστικό εκτοπισμό» των Παλαιστινίων, αντέταξε χθες στη Νέα Υόρκη ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες, προσθέτοντας πως «ως έχουν τα πράγματα, δεν υπάρχει καμιά τοποθεσία που να είναι επί του παρόντος ασφαλής» στον παλαιστινιακό θύλακο.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό Nuseirat στο κέντρο της Γάζας, ενώ άλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν από ισραηλινή βόμβα στη συνοικία Βραζιλία της Ράφα στη νότια Γάζα, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Wafa στη σύνοψη των σημαντικότερων πρόσφατων περιστατικών στον πολιορκημένο θύλακα.

Το Wafa αναφέρει επίσης ότι επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 14 άτομα ιατρικό προσωπικό και εκτοπισμένοι τραυματίστηκαν από πυρά ισραηλινών ελεύθερων σκοπευτών στο προαύλιο του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έχει επίσης διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο νοσοκομείο Nasser.

Το Κρεμλίνο ελπίζει ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα επισκεφθεί τη Ρωσία σε χρόνο κατάλληλο και για τις δύο πλευρές, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο Αμπάς έχει μια ανοιχτή πρόσκληση. Ελπίζουμε ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα είναι κατάλληλος και για τις δύο πλευρές», αναφέρει ο Πεσκόφ.

Το RIA αναφέρει ότι ο Αμπάς είχε προγραμματίσει να έρθει στη Ρωσία τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά η επίσκεψη αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της παλαιστινιακής πλευράς.

Η Hala Mekdad, ένα 10χρονο κορίτσι, πέθανε στην εντατική του νοσοκομείου Νάσερ μετά τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από γιατρό του νοσοκομείου και επαληθεύτηκε από το Al Jazeera.

Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας τελεί υπό πολιορκία με τον Άσραφ αλ Κούντρα, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, να δηλώνει ότι ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές πυροβόλησαν και σκότωσαν ανθρώπους στην αυλή του νοσοκομείου.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει «έντονα» «τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ κατά της πόλης Ράφα στη Γάζα και την επακόλουθη καταστροφή και σφαγή του παλαιστινιακού λαού».

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Ράφα από αέρος και θαλάσσης, αλλά σχεδιάζει μια χερσαία εισβολή πλήρους κλίμακας στη νοτιότερη πόλη της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι μια επίθεση στη Ράφα «θα παραβίαζε τα προσωρινά μέτρα που υπέδειξε το Διεθνές Δικαστήριο για την προστασία του λαού της Γάζας από τη γενοκτονία.

Το Πακιστάν δήλωσε επίσης ότι η σχεδιαζόμενη εισβολή θα «επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική καταστροφή που παρατηρείται στη Γάζα» και «θα θέσει σε κίνδυνο τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός».

Το Πακιστάν δήλωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – το οποίο εξετάζει επί του παρόντος ένα σχέδιο ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός – θα πρέπει ιδίως «να λάβει επείγοντα μέτρα για να τερματιστεί άμεσα η ισραηλινή επιθετικότητα».

Η δήλωση έρχεται εν μέσω διαμαρτυριών και αβεβαιότητας σχετικά με το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης του Πακιστάν μετά τις εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο αξιωματικοί, συμπεριλαμβανομένου ενός διοικητή τάγματος, και ένας στρατιώτης σκοτώθηκαν σε μάχη στη Λωρίδα της Γάζας τη Δευτέρα. Και οι τρεις ανήκαν στο 630ο εφεδρικό τάγμα της νότιας ταξιαρχίας.

Πρόκειται για τους: αντισυνταγματάρχης (Res.) Netanel Yaacov Elkouby, 36 ετών, από τη Χάιφα, ο οποίος ήταν διοικητής του τάγματος, ο ταγματάρχης (Res.) Yair Cohen, 30 ετών, από το Ramat Gan, ο οποίος ήταν αναπληρωτής διοικητής του λόχου και ο λοχίας Ziv Chen, 27 ετών, από το Kfar Sava.

Το φορτηγό πλοίο το οποίο χτύπησαν οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα τη Δευτέρα είχε προορισμό λιμάνι στο Ιράν, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Yahya Saree, αναγνώρισε νωρίτερα το Star Iris – το οποίο φέρει σημαία των Νήσων Μάρσαλ – ως αμερικανικό πλοίο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AP, ο ιδιοκτήτης του πλοίου Star Bulk Carriers Corp. είναι από την Αθήνα, αλλά η εταιρεία διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο Nasdaq της Νέας Υόρκης.

Ενώ όμως οι ιδιοκτήτες του πλοίου μπορεί να διαπραγματεύονται σε αμερικανικό χρηματιστήριο, η αμερικανική CENTCOM λέει ότι το Star Iris κατευθυνόταν προς το Bandar Iman Khomeini του Ιράν και μετέφερε φορτίο καλαμποκιού από τη Βραζιλία.

Το πλοίο που χτυπήθηκε από τους δύο πυραύλους ανέφερε ότι είναι «αξιόπλοο με μικρές ζημιές και χωρίς τραυματισμούς στο πλήρωμα», πρόσθεσε η CENTCOM.

