Φονικές επιθέσεις Ισραήλ - Χεζμπολάχ και ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση

Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες Τετάρτη φονικές αεροπορικές επιδρομές στον γειτονικό Λίβανο που σκότωσαν τουλάχιστον εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, κατά λιβανικές πηγές, αντίποινα για την εκτόξευση ρουκέτας η οποία σκότωσε ισραηλινή στρατιωτίνα, με τον ΟΗΕ να κάνει λόγο περί «επικίνδυνης κλιμάκωσης», την ώρα που η ανησυχία πως η περιφέρεια οδεύει σε ανάφλεξη μεγεθύνεται.

Οι ανταλλαγές πυρών είναι καθημερινές στα σύνορα ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, σύμμαχο της Χαμάς, από την επομένη του πολέμου που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, με τα πλήγματα πλέον ολοένα βαθύτερα στο έδαφος της μιας και της άλλης χώρας.

