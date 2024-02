Λίβανος: Περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν κατά του βόρειου Ισραήλ

Περίπου τριάντα ρουκέτες εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες Πέμπτη προς σήμερα Παρασκευή από τον νότιο Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ, έκανε γνωστό ο ισραηλινός στρατός (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έγιναν περίπου 30 εκτοξεύσεις (σ.σ. ρουκετών) από τον Λίβανο εναντίον των τομέων Αιν Ζεϊτίμ και Νταλτόν στο βόρειο Ισραήλ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

🔥 Responding to an earlier Israeli attack in Lebanon, Hezbollah is bombing Israeli positions in the Galilee. 100K Israeli settlers fled the settlements near Lebanon amid the attacks that damaged 400 settlement units and killed/injured 100s of soldiers pic.twitter.com/2DnuxByQd2

— Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) February 8, 2024