Μέγκι Ντρίο για Μικαέλα Φωτιάδη: «Έχει κενά μνήμης σχετικά με τον ξυλοδαρμό»

Η κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε σε ένα κοσμικό κάλεσμα και μίλησε με όλους.

Η Κάτια Ταραμπάνκο είχε δηλώσει σε προηγούμενη συνέντευξή της πως ο Γιώργος Λιάγκας είναι πολύ ωραίος άνδρας. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με αυτές τις δηλώσει είπε:

«Αντικειμενικά ο Γιώργος Λιάγκας είναι ωραίος άνθρωπος. Έκανα χιούμορ όταν είπα ότι είναι ο ωραιότερος άνδρας στην Ελλάδα. Για το ποιον θεωρώ τον πιο όμορφο άνδρα απάντησα τον μπαμπά μου και τον Γιώργο Λάγιο».

Ωστόσο, μπέρδεψε το όνομα του Γιώργου Λιάγκα με εκείνο του πρώην συντρόφου της, Γιώργο Λάγιου.

«Λιάγκα, πω πω… Δεν έχουμε καμία σχέση σχέση(σ.σ. Λάγιος). Είπα το όνομά του τυχαία επειδή μπερδεύτηκα. Όταν τον βλέπω τον χαιρετάω».

Ενώ για το GNTM είπε:

«Ανυπομονώ να δω την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην παρουσίαση του GNTΜ. Πάντα είχα στο μυαλό μου την Βίκυ Καγιά ως ‘’μαμά’’ του GNTM αλλά θα είναι ωραία η προσπάθεια της Ηλιάνας».

«Έχει κενά μνήμης σχετικά με το περιστατικό»

Η Μέγκι Ντριο μίλησε για τη φίλη της Μικαέλα Φωτιάδη, η οποία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

«Όταν έμαθα τι συνέβη την πήρα τηλέφωνο γιατί τρόμαξα και μου είπε ότι είναι καλά και να μην ανησυχώ. Θέλει να πάρει τον χρόνο της και να ηρεμήσει. Έχει κενά μνήμης σχετικά με το περιστατικό».

Αναφέρθηκε, όμως, και στο GNTΜ.

«Την Ηλιάνα Παπαγεωργίου την ‘’βλέπω’’ περισσότερο για επιτροπή παρά για παρουσιάστρια του GNTM. Το GNTΜ ήταν το μοναδικό project που τα πήγε τέλεια. Ας της δώσουμε μία ακόμα ευκαιρία».

Ο Σπύρος Μαρτίκας και η αγαπημένη του Βρισηίδα Ανδριώτου αναφέρθηκαν στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και στις δηλώσεις του για εκείνον.

«Είναι κάθε μέρα στην τηλεόραση και μάλλον εμείς έχουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα από εκείνον», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Δεν μου αρέσει η υποκρισία. Όλοι σχολίασαν τι είπε ο Σπύρος και κανείς δεν έδειξε με το δάχτυλο τον Λάμπρο που μίλησε άσχημα για εκείνον. Ο Σπύρος μίλησε για άλλους και ο Λάμπρος χρησιμοποίησε απαίσιους χαρακτηρισμούς για την ευφυία του. Ο Σπύρος δεν ήταν ο πρώτος που ‘’έριξε τα βέλη του’’ στον Λάμπρο. Ο Λάμπρος ξεκίνησε», είπε η Βρισηίδα Ανδριώτου.

«Η υποκρισία απαντάται με ειλικρίνεια. Αν η ειλικρίνεια ενοχλεί ή πονάει, μην με ρωτάτε. Αν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ενοχλείται ας μην με προκαλεί γιατί όσο με προκαλεί τόσο θα ενοχλείται», πρόσθεσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Ο Βασίλειος Κωστέτσος είπε πως του είχε γίνει πρόταση για το «I’m a celebrity get me out of here» αλλά δεν γινόταν να πάει.

«Θέλουμε να πάμε με τον Τρύφωνα Σαμαρά στο Survivor. Περιμένουμε να μας γίνει πρόταση».

Ενώ ο Τρύφωνας Σαμαράς είπε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου:

«Συγχαρητήρια στην Ηλιάνα. Θα ήταν ωραίο να το παρουσιάσει η Ηλιάνα και στην κριτική επιτροπή να είναι η Καγιά».