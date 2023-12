Γάζα: Πεινασμένοι Παλαιστίνιοι σταματούν φορτηγά με βοήθεια και τρώνε επί τόπου τα τρόφιμα

Ο επικεφαλής του γραφείου αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανέφερε σήμερα ότι πλήθη πεινασμένων ανθρώπων σταματούν τα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και παίρνουν τα τρόφιμα, κάτι που καθιστά σχεδόν αδύνατον να συνεχιστεί η αποστολή βοήθειας στον θύλακα.

«Οι άνθρωποι σταματούν τα φορτηγά, παίρνουν τα τρόφιμα και τα τρώνε επιτόπου. Και αυτό δείχνει πόσο απελπισμένοι και πεινασμένοι είναι», είπε ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο γενικός επιθεωρητής της UNRWA, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη.

Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που φιλοξενούνται σε υπερπλήρη καταφύγια του ΟΗΕ στη νότια Γάζα κάποιες φορές στερούνται το φαγητό επειδή άλλοι το παίρνουν πριν να φτάσει σε αυτούς, πρόσθεσε ο Λαζαρινί.

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχει κάνει την εμφάνισή της η πείνα και συναντάμε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους που δεν έχουν φάει τίποτα επί δύο ή τρεις ημέρες», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ που πρόσφατα βρέθηκε στη Γάζα.

«Επειδή εντείνεται συνεχώς η κοινωνική αναταραχή και όσο η ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει ψίχουλα, συγκρινόμενη με τις τεράστιες ανάγκες, τόσο θα συνεχίζεται αυτή η ένταση, τόσο θα καθίστανται αφόρητες οι συνθήκες», τόνισε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The spaces around @UNRWA buildings are congested with shelters and hungry people.

Humanitarian aid can no longer reach those who could not move to the south.

There is no more food to buy, even for those who can pay. pic.twitter.com/HDjZVB31Ai

— UNRWA (@UNRWA) December 14, 2023